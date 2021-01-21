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Türkiye İş Bankası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye Kitap Hediye Etti.

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Türkiye İş Bankası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 1 milyon basılı kitap hedefine, kütüphaneye hediye ettiği kitaplarla destek verdi.
Türkiye İş Bankası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye Kitap Hediye Etti.

Türkiye İş Bankası, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 1 milyon basılı kitap hedefine, kütüphaneye hediye ettiği kitaplarla destek verdi. Türkiye İş Bankası’nın hediye ettiği kitapların ilk bölümü düzenlenen törenle teslim alındı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Türkiye İş Bankası’nın Büyük Kütüphane’ye yaptığı katkıdan dolayı KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin'e plaket takdim etti.

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak,  Girne Üniversitesi Genel Sekreter Fehmi Tokay ve kütüphane çalışanlarının katıldığı törende Prof. Dr. İlkay Salihoğlu İş Bankası’nın geçmişte de Girne Üniversitesi kütüphanesine katkıda bulunduğunu hatırlatarak kendilerine teşekkürlerini sundu.  

Prof. Dr. Salihoğlu: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 1 milyon basılı kitap hedefine ulaşması için verilen destekleri çok anlamlı buluyoruz.”

Prof. Dr. Salihoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk eserlerinden biri olan İş Bankası’nın Kıbrıs Türklerine adada varlık mücadelesi verdikleri günlerden bu yana sağladığı desteğin önemine vurgu yaptı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, kendisinin de İş Bankası Kültür Yayınlarını beğenerek takip ettiğini söyleyerek Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 1 milyon basılı kitap hedefine ulaşması için verilen desteklerin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Serhan Akşahin: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye desteğimiz artarak sürecek.”

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, 65 yıldır Kıbrıs’ta faaliyette olduklarını hatırlattı. Akşahin, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’ye katkı sağlamaktan onur duyduklarını ve verdikleri desteğin artarak süreceğini söyledi.

Törenin sonunda Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin’e bir teşekkür plaketi takdim etti ve Büyük Kütüphane hakkında bilgiler aktardı.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane barındırdığı 500 bin kitap ve 650 milyon dijital kaynakla Kıbrıs Türk halkına ve adadaki öğrencilere hizmet veriyor. Bünyesinde bulundurduğu 350 kişilik amfi, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, arşiv ve sergi salonu ise Girne’nin en büyük Kültür, Kongre ve Sergi Salonu olarak ön plana çıkıyor.

 
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