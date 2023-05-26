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Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir

MKE Ankaragücü ile Başakşehir,  Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. 

Türkiye Kupası'nda son finalist uzatmalarda belli oldu. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yine rakibi karşısında uzatmada bulduğu golle adını finale yazdırdı. 

MKE Ankaragücü, 11. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Serdar Gürler, 61. dakikada Başakşehir'in eşitlik golünü attı. 1-1 

Tasos, 89. dakikada MKE Ankaragücü'nün yeniden 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'de Keny 111. dakikada skrou 2-2'ye getirdi. 

MKE Ankaragücü'nde Mujakic, 96. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın 90 dakikasında 2-1 önde kapatarak maçı uzatmalara götürdü. Sarı lacivertliler uzatmaların 111. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası final şansını yitirdi. 

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ KEZ FİNALDE 

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü eleyerek tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. 

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı. 

Bu eşleşmenin galibi finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. 

TAKIMLARIN KUPA SERÜVENİ 

Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan MKE Ankaragücü, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. 

Kupaya 5. turdan dahil olan Medipol Başakşehir ise Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi.

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