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Türkiye'de bir işçi belediye önünde kendini yaktı

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Tazminatı ödenmediği için bir işçi Ataşehir Belediyesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi, işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Türkiye'de bir işçi belediye önünde kendini yaktı

İstanbul Ataşehir Belediyesi önünde bir işçi kendini yakmak istedi. Üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen kişinin belediyede çalışan eski bir taşeron işçi olduğu öğrenildi.

Nisan ayında belediye şirketine geçişler sırasında işten çıkarılan işçinin tazminatının da ödenmediği belirtilen R.K.'nin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılığı, durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi, yaşanan olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemiz ile çalışan bir yüklenici firmanın çalışanı, kendi firmasından alacağı olduğu için Ataşehir Belediyesi’ne gelerek yetkililerden ödeme konusunda yardımcı olmalarını istemiştir.Belediye yetkilileri yardımcı olmak amacıyla yüklenici firma ile görüşmüş, ilgili ödemenin 11 Ocak Cuma günü yapılacağını öğrenip çalışana iletmiştir. Ardından belediye binasından ayrılan kişi bir süre sonra belediye binasına yeniden giriş yaparak elindeki yanıcı maddeyle kendini ateşe vermiştir. Belediye güvenlik görevlileri olaya anında müdahale etmiş ve çalışan hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

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