Türkiye’den 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulaması mart ayında başlıyor

Yunan adalarındaki otel sahipleri savaş yüzünden gelemeyen İsrailli turist eksikliğinden kaynaklanan açığın Türklerle kapatılacağı ve yerel ekonominin bundan büyük yarar sağlayacağı görüşünde.

Yunanistan yetkililerinin Türk turistlere 10 Yunan adası için kapıdan bir hafta süreyle vize uygulaması mart ayı başında başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina’da görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Türkler hangi Yunan adalarına kapıdan vize alabilecek?

Yunanistan’ın bu konuda yürüttüğü çalışma daha sonra AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Türk turistler gelecek haftadan itibaren, Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını, kapıdan bir haftalık vize alarak ziyaret edebilecek.

Yunan adaları Türk turistleri bekliyor

Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, Yunanistan ile Türkiye arasındaki turizm ve kültür alanındaki güçlü bağların altını çizerek, kapıda vize uygulamasını memnunlukla karşıladıklarını belirtti.

Papakalodoukas, özellikle Simi’nin Türk tekne sahipleri için popüler bir ada olduğunu ifade etti.

Rodos Otel Sahipleri Derneği Başkanı Giannis Papavasileiou, Türkiye'den ziyaretçi akınının artmasını beklediklerini bildirdi.

Papavasileiou, bu sayede savaş yüzünden gelemeyen İsrailli turist eksikliğinden kaynaklanan açığın kapatılacağını ve sonuçta yerel ekonomiye fayda sağlanmasının beklendiğini belirtti.

Kapı vizesi için ne gerekiyor?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 euro ödemek gerekiyor.

Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.