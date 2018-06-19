  • BIST 93.242
  • Altın 194,798
  • Dolar 4,7657
  • Euro 5,5018
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Türkiye'den ABD Senatosu'nun F-35 kararına tepki

»
Başbakan Binali Yıldırım ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasını, "Esef verici" diye yorumladı
Türkiye'den ABD Senatosu'nun F-35 kararına tepki

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına Türkiye'den tepki geldi. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Esef verici. Stratejik müttefiklik ruhuna aykırı" diye konuştu.

ABD Senatosu Savunma Bakanlığı'na 2019 yılında 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını dün kabul etmişti. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin tasarının Türkiye bölümünde Türkiye'ye yüz adet F-35 savaş uçağı satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer alıyor. Tasarıda buna gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe ile bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması gösterildi.

Taslak metin Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından hazırlanmıştı. Metinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de yargılaması devam eden ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutuklunun devam etmesi ile Ankara'nın Rusya'dan satın alacağı S-400 füzelerinin tansiyonu yükselttiği belirtilmiş ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanması istenmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, F-35 satışının iptal edilmesi durumunda Washington yönetimine karşılık verileceğini söyleyerek,  "Bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. Ben büyük ülkeyim, istediğimi yaparım' dersen bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış" diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bütçe tasarısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının da ye satışının bloke edilmesi gerektiği belirtildi. 

Senatonun öncesinde tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hava karardı adeta gök yarıldı! Yağmur İstanbul'u fena vurdu17 Haziran 2018 Pazar 17:05
  • Bir cemaat daha seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı: Demokrasiyi tasvip etmiyoruz!16 Haziran 2018 Cumartesi 15:51
  • Kuyruklar oluştu16 Haziran 2018 Cumartesi 15:27
  • Hollanda: Erdoğan'ın ülkemizdeki seçmenlere mektup göndermesi içişlerine müdahale16 Haziran 2018 Cumartesi 09:31
  • Metropoll'ün son anketine göre ittifakların oy oranı ne?15 Haziran 2018 Cuma 14:33
  • İşte Gezici'nin son anketi!14 Haziran 2018 Perşembe 14:37
  • Son dakika: Az önce duyurdular! "F-35’ler geliyor!"14 Haziran 2018 Perşembe 13:58
  • Partilerin oy oranları ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?13 Haziran 2018 Çarşamba 13:58
  • Kadıköy’de gözaltına alınan liselilerden işkence suçlaması13 Haziran 2018 Çarşamba 13:36
  • Arefe günü resmi tatil var mı? Memurlar 14 Haziran herkes izinli mi olacak?11 Haziran 2018 Pazartesi 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti