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Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gençler Azerbaycan’a Selam Gönderdi

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ermenistan’ın saldırılarına karşı vatan savunması veren Azerbaycan’a dayanışma mesajı gönderdi.
Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gençler Azerbaycan’a Selam Gönderdi

Azerbaycan toprağı olan Karabağ, yıllardır Ermenistan işgali altında bulunuyordu. Son dönemde saldırgan politikalarını artıran, ABD ve Fransa’nın desteğini arkasına alan Ermenistan’a Azerbaycan ordusu karşı harekât başlattı.Can Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtardı.

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Ermenistan’ın son dönemdeki politikalarına Türkiye’den sert tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamalarında “Tek Millet, İki Devlet, Azerbaycan’ın Yanındayız” vurgusu yapılmıştı.

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TGB’li gençler, tüm Türkiye’den ve Avrupa şehirlerinden Azerbaycan için tek ses oldu. Azerbaycan halkının ve devletinin sonuna kadar yanındayız mesajı veren gençler, şehir meydanlarından dayanışma mesajı gönderdi. İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir, Sivas ve Türkiye’nin pek çok şehrinin yanı sıra Almanya ile Bosna Hersek’den mesajlar gönderen gençler, “Azerbaycan’ı savunmak Türkiye’yi savunmaktır. Türk Gençliği Azerbaycan'ın Yanında” dedi.

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