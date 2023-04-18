“Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, CTP’yi aradı mı?

İşte açıklama;

Enerjide bu toplumun ortak aklının bulunması amacıyla 18 örgüt ile birlikte CTP Merkezi'nde düzenlenen toplantının yapıldığı günle ilgili bir gazeteci arkadaşımız bir soru sormuştu CTP'ye. Duyduklarımızdan anlıyoruz ki o soru "fısıltı gazetesi" aracılığıyla toplumun gündemine taşınmaya çalışılıyor.

Soru net: "Metin Feyzioğlu CTP'yi aradı mı? Aradıysa kiminle, ne görüştü?"! Soru net olduğuna göre yanıt da net: Hayır Sn. Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik'ten başka bir kişi veya başka herhangi bir kişi CTP'yi aramadı. Aramadığına göre CTP'den herhangi biriyle bir şey konuşması da söz konusu değil! Aksini iddia etmeye devam edecek olan varsa iddiasını kanıtlamakla mükelleftir! CTP'ye konuyla ilgili başka herhangi bir soru sormak isteyen varsa kapılarımız da, telefonlarımız da açıktır!

Kim ne derse desin, CTP bu toplumun kurumsal yapısına da, insan kaynaklarına da, ortak aklına da hep inandı ve hep inanacak. Bu toplumdaki hiçbir sendikayı, hiçbir ekonomik örgütü, hiçbir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu astı olarak görmeyen CTP, bu halkın hiçbir örgütünün de herhangi bir siyasi partinin "ast"ı olmayı kabul etmeyeceğini bilecek kadar bu toplumu tanır.

Yapılan açıklamalara karşın, 18 örgütün iradesinin CTP tarafından belirlendiği yönündeki iddiaların devam etmesinin bu örgütlerimize yönelik bir hakaret niteliğinde olduğu ve bu halkın hiçbir örgütünün böyle bir yakıştırmayı hak etmediği açıktır.

CTP, herhangi bir siyasi beklenti içinde olmadan, "öne çıkma" kaygısı taşımadan, bu toplumun tüm kesimleriyle karşılıklı saygı çerçevesinde istişare içinde olarak, toplumu bütünleştirme ve ortak aklı üretme konusundaki çabalarına aralıksız devam edecektir.

Bu arada bilinmelidir ki kimilerinin canı öyle çekse de enerji konusunda verilen mücadele ilgili yasanın Meclis'ten geçmesiyle bitmemiştir. Ve herkes görecektir ki, bu halk, ortak aklıyla, enerji politikalarını da, enerji eylem planını da ortaya koyacak ve geleceğini belirleyecektir.

Çünkü ne yapılırsa yapılsın bu halkın özgüveni kırılamaz ve bu halk kendi kendini yönetmeye ehildir!