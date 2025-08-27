Türkmen'e 3 ay hapis

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Başkan Cemaller okudu. Mahkeme, Türkmen’i 3 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Cemaller, sanığın 14 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 gram 621 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalandığını belirtti.

Cemaller, uyuşturucu miktarının şahsi kullanım sınırları içerisinde olduğunun görüldüğünü, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, sabıkasız ve genç yaşta olmasını ise hafifletici unsurlar olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Buna karşın, uyuşturucu suçlarının caydırıcılığının önemine işaret eden Cemaller, “Kamu menfaatini dikkate aldığımızda, bu tür suçlarda hapis cezası dışında bir ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi.

Mahkeme, tüm olgular ışığında Oğuzhan Türkmen’i 3 ay hapse mahkûm etti.