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Twitter, Putin Yanlısı Hashtag’i Kullananları Yasakladı

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Rusya-Ukrayna savaşında dijital cephede de sular durulmuyor. NBC'nin haberine göre Twitter, sosyal medya platformunun "manipülasyon ve spam politikasını" ihlal ederek #IStandWithPutin hashtag'ini kullanan 100'den fazla hesabı yasakladı.
Twitter, Putin Yanlısı Hashtag’i Kullananları Yasakladı

Sosyal medya platformları Rusya’nın Ukrayna saldırıları şiddetlenirken aksiyonlar almaya devam ediyor. Son olarak Putin yanlısı bir hashtag’in platformunda popüler hale gelmesi Twitter’ın bazı kullanıcıları yasaklamasıyla sonuçlandı.

Twitter, profil resimleri için stok görüntüler kullanan ve nispeten az takipçisi olan hesaplardan gelen birkaç tweet’in gizemli bir şekilde viral hale gelmesinden sonra hesapları kaldırdı. Twitter, NBC’ye yaptığı açıklamada, hashtag’i kullanan hesapları araştırdığını söyledi.

Tweet’ler ilk olarak Katar’daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nde Orta Doğu çalışmaları ve dijital beşeri bilimler alanında yardımcı doçent olan Owen Jones tarafından tespit edildi. Jones, NBC’ye “Onlar bot değil. Kontrol etmek bundan çok daha zor. Bir çağrı merkezi kurulumu hayal edin. Verebileceğiniz zararın ölçüsünü düşünün” dedi.

RUSYA TEPKİSİZ KALMADI

Geçen hafta Twitter, Rus devlet destekli medya kanallarından gelen içeriklere sahip tweet’lere uyarıcı etiketler eklemeye başlarken, Facebook ve YouTube gibi platformlar ülkedeki tüm reklamları çekip Rus reklamlarını dünya çapında engelledi.

Facebook cuma günü yaptığı açıklamada, “Şu anda Rusya’da faaliyet göstermenin zorlukları nedeniyle, Rusya’daki insanları hedefleyen reklamlar duraklatılacak ve Rusya’daki reklamverenler artık Rusya da dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde reklam oluşturamayacak veya yayınlayamayacak” dedi. Teknoloji şirketlerinin bu adımlarına Rusya tepkisiz kalmadı: Rus devletine ait medyaya göre, Twitter ve Facebook gibi Batılı medya siteleri Rusya’da engellendi veya sınırlandırıldı.

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