UBP'de seçim yasakları ile istifa depremi başladı!

UBP’de Deprem: İstifalar Peş Peşe Geliyor, Tatar’a Destek Çekiliyor
Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte büyük bir sarsıntı yaşanıyor.

Son günlerde parti tabanındaki huzursuzluk sosyal medyaya yansıdı. Çok sayıda UBP üyesi ve örgüt başkanı, aileleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini kendi hesaplarından duyurdu.

Parti içi kriz özellikle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Bazı örgüt başkanları ve üyeler, seçim yarışında mevcut Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı desteklemeyeceklerini açıkça ilan etti.

Siyasi kulislerde, UBP içerisindeki bu çözülmenin seçim sürecinde partinin örgütlü yapısını zayıflatacağı yorumları yapılırken, gözler parti yönetiminin gelişmelere nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

Öte yandan, son haftalarda yayınlanan kamuoyu araştırmaları, seçimin favorisinin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olduğunu gösteriyor. Yayımlanan anketlerde Erhürman’ın, rakiplerine karşı açık farkla önde olduğu dikkat çekiyor.

