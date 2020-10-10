UBP'den 4 bin araçlık konvoy!

UBP Lefkoşa'da 4 bin araçla konvoy düzenledi
UBP Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar'a yönelik dev sevgi gösterisi KKTC'de gündem oldu.
BRT Canlı Yayını öncesi ve sonrası UBPli Gençler büyük kalabalıkla Tatar'ı yalnız bırakmadı
Haluk Levent'in "Birlikte Kazanağız" şarkısı eşliğinde ellerinde UBP, KKTC ve TC Bayrakları tutan binlerce kişi, "Tatar Saray'a"" sloganlarıyla Lefkoşa'yı inletti.
UBP Organizasyonu, sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geldi.
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