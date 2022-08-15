  • BIST 2.872,09
  • Altın 1029.907
  • Dolar 17.9596
  • Euro 18.3181
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu

»
Larnaka-Manchester uçuşunda, iç çamaşırlı bir kadın yolcunun “Allah-u ekber” diye iki kez pilot kabinine girmeye çalıştığı bildirildi.
Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu

Jet2 havayollarının 9 Ağustos tarihli Larnaka-Manchester uçuşunda, iç çamaşırlı bir kadın yolcunun “Allah-u ekber” diye iki kez pilot kabinine girmeye çalıştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, İngiliz basınında çıkan haberlere dayandırdığı haberinde, kadının yanında patlayıcı madde olduğunu ima ettiğini ve yanındaki çocuklarına da ölmeye hazır olup olmadıklarını sorduğunu yazdı. Kadının ayrıca diğer yolculara da ebeveynlerinin IŞİD üyesi olduğunu söylediği belirtildi.

Gazete, yolculardan Pilip O’Brian’ın olaya müdahale edip, kadını etkisiz hale getirdiğini ve pilotun da Paris’e acil iniş yaptığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Ülkede 33 müze bulunuyor, sayıyı artırmayı hedefliyoruz23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:18
  • Putin'den Rus turiste döviz limiti19 Mayıs 2022 Perşembe 08:39
  • Tripadvisor’a göre dünyanın en iyi 10 oteli: İkisi Türkiye’den10 Mayıs 2022 Salı 15:38
  • Turizmde hareket sürüyor05 Mayıs 2022 Perşembe 13:51
  • İşte dünyanın en iyi 10 restoranı03 Mayıs 2022 Salı 14:31
  • Ruslar Mayıs tatillerinde ne kadarlık harcama yapacak?03 Mayıs 2022 Salı 10:53
  • Antalya'ya Nisan'da 700 Bin ziyaretçi03 Mayıs 2022 Salı 10:52
  • KITOB: Bayramda 5 Yıldızlı Tesisler Yüzde 71, Küçük Oteller 51 Oranında Dolu29 Nisan 2022 Cuma 18:51
  • Ataoğlu KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidini taşıyorun17 Nisan 2022 Pazar 10:29
  • Kış operasyonunda 2. etap: İlk kafile adaya geldi01 Mart 2022 Salı 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti