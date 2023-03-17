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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final için kuralar çekildi.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nin kuraları, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Manchester United – Sevilla
  • Juventus – Sporting Lizbon
  • Bayer Leverkusen – U.S. Gilloise
  • Feyenoord – Roma

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Juventus/Sporting Lizbon – Manchester United/Sevilla
  • Feyenoord/Roma – Bayer Leverkusen/U.S. Gilloise

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan’da rövanşları ise 20 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs’ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

FİNAL MACARİSTAN’DA

2022/23 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023’te Budapeşte’nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı’nda oynanacak.

Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon Devler Ligi’nde boy gösterecek.

Geçtiğimiz yıl oynanan finalde ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya’nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda İskoç temsilcisi Rangers’ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

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