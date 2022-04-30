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“Ukrayna uçakları, Rus topraklarını bombaladı”

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Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandır Bogomaz, Ukrayna savaş uçaklarının Rus topraklarına girdiğini ve 2 sınır köyünün bombalandığını açıkladı.
“Ukrayna uçakları, Rus topraklarını bombaladı”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın misilleme olarak Ukrayna – Rusya sınırındaki Bryansk bölgesine saldırı düzenlediği iddia edildi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandır Bogomaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağının Rus topraklarına girerek saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna uçağına karşı hemen devreye girdiğini aktaran Bogomaz, “Bugün TSİ 06.50’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi. Unsurun, Rusya Federasyonu topraklarına girmesini önlemeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Starodubsky bölgesindeki Zhecha yerleşim alanına 2 adet roket isabet etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle bir petrol tesisinin teknoloji binası zarar gördü. Diğer ikinci roket ise bir alanda hasara yol açtı” dedi.

Ukrayna uçağının, Rus hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle uzaklaştığı öğrenildi.

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