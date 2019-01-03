Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kadın evinde ölü bulundu

Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kadın, yaşadıkları evde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadınlardan birinin, ailesine eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği yönünde şikayette bulunduğu belirtiliyor.

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kadın, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Evde kadınların cansız bedenleriyle karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi’nde okudukları belirtildi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN TAKİP EDİLDİĞİ İDDİASI

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

BİR TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kadınların kaldığı dairenin sahibinin genç kadınlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden bir Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.