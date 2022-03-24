Ukrayna'daki savaşın 29. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı 29. gününe girdi.

NATO Liderler Zirvesi, bugün Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere toplanıyor. Brüksel’de yapılacak toplantıda, müzakereler, ateşkes, Ukrayna'ya NATO yardımı, yaptırımlar başlıklarının gündeme getirilmesi bekleniyor. Ayrıca "Ukrayna" ve "enerji" gündemiyle AB Liderler Zirvesi toplanacak. NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra Brüksel'de G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da görüşecek.

Gün içerisinde Ukrayna'daki savaşa dair tüm gelişmeleri bu haberden okuyabilirsiniz.

Güncelleme: 09.55

İngiltere hükümeti, Rusya'ya karşı enformasyon savaşının bir parçası olarak BBC Dünya Servisi'ne yaklaşık 4 milyon sterlin tahsis edeceğini duyurdu.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Çatışmalar sürerken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün ülkesinin "Rusya bağlantılı siyasetçi ve oligarkları" hedef alan yeni yaptırım paketini duyuracağını açıkladı. Sullivan, G7 liderlerinin de ayrıca Perşembe günü yaptırımların uygulanması konusunda işbirliğini benimseyeceklerini ve bir bildiri yayımlamayı planladıklarını söyledi.

Sullivan Avrupa'nın enerji sorunu hakkında ise Cuma günü bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Rusya'yla ilgili AİHM kararı: Taraf olamayacak

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taraf olmayacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı onayladığı ifade edilen açıklamada AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi. Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

Zelenskiy Abramovich için devreye girdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus milyarder Roman Abramovich'i korumak için devreye girdi. Zelenski'nin "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürüldü.

İddiaya göre Zelenski, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray, yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

Rusya, Google Haberler'e erişimi engelledi

Rus medya düzenleyicisi Roskomnadzor, Google News'i Rusya-Ukrayna savaşı hakkında 'sahte haberler' yaymakla suçladı. Roskomnadzor'un açıklamasına göre, Başsavcılık'ın kararının ardından Google Haberler'e erişim kısıtlandı.

Russia Today’de yer alan habere göre düzenleyici, “Amerikan çevrimiçi haber kaynağının, Ukrayna topraklarındaki özel bir askeri operasyonun seyri hakkında güvenilmez, sosyal açıdan önemli bilgiler içeren çok sayıda yayın ve materyale erişim sağladığını” belirtti.

Roskomnadzor yaptığı açıklamada, Rus ordusunun eylemleri hakkında “bilerek yanlış bilgilerin kamuya yayılmasının" ceza gerektiren bir suç olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da insanların direklere bağlanması yeni başlamadı: Kimleri hedef alıyorlar?

Bu hafta başında Ukrayna'da insanların direklere bağlanıp işkence edildiğine dair görüntülerin Twitter'da yayılması büyük tepki çekmişti. Genellikle Romanları ve aşırı sağcı militanları desteklemeyen Ukraynalıları hedef alan 'cezalandırma' yöntemi Batı medyasında kendisine hiç yer bulmasa da önemli bir kesim için ilk defa gözler önüne serildi.

Ukrayna'da insanların kol bandı taşıyan militanlarca 'cezalandırıldığı' görüntüler son günlerde sosyal medyayı sarsarken bu görüntüler yaklaşık bir aydır süren 'ihkak-ı hak'çılığın ufak bir kısmı.