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Ukrayna’ya F-16 verme kararı Rusya ile Batı arasında tansiyonu yükseltiyor

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NATO, "Ukrayna'ya yardım etmemiz bizi çatışmanın tarafı yapmaz" açıklaması yaptı. Rusya ise Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesinin cephedeki durumu kökten değiştiremeyeceğini belirtti.
Ukrayna’ya F-16 verme kararı Rusya ile Batı arasında tansiyonu yükseltiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya ABD ve bazı Batılı ülkelerin F-16 savaş uçağı verme kararını “iyi bir fikir” olarak değerlendirerek, Ukrayna’nın kendini savunmasına yardım etmenin NATO’yu çatışmanın tarafı haline getirmeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel’deki toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, AB savunma bakanlarıyla Ukrayna’ya askeri desteğin nasıl artırılacağına ve hızlandırılacağına ilişkin görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.

Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi kararının iyi bir fikir olarak değerlendirip değerlendirmediği sorulan Stoltenberg, “Bence bu iyi bir fikir. Almanya dahil bazı NATO ülkelerinin (Ukraynalı) pilotların eğitimine başlama kararı almasını da memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Jens Stoltenberg, “Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır. Kendini savunma hakkı BM Şartı’nda bulunmaktadır. Biz Ukrayna’nın bu hakkını kullanmasına yardım ediyoruz. Bir saldırı karşısında onların BM kurallarını, uluslararası hukuku korumasına yardım etmek bizim hakkımızdır. Bu NATO’yu ve NATO müttefiklerini çatışmanın tarafı haline getirmez” ifadesini kullandı.

KREMLİN: BATI ÇATIŞMALARA DAHİL OLUYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin cephedeki durumu kökten değiştiremeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulundu. Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, “Bu risk apaçıktır. Sağlanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi bu, cephedeki durumu kökten değiştiremez” dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin giderek daha fazla çatışmalara dahil olduğunu ifade etti.

Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya’nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Olanlar derin endişeler yarattı. Bu, Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu durum bizden büyük çaba gerektiriyor. Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz, özel askeri operasyon da devam ediyor.” 

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