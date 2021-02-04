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Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!

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Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!
Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu.

Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

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