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Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova İle Görüştü

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya mesaj göndererek Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nü kutladı.
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova İle Görüştü

Uluçay mesajında, 18 Ekim Azerbaycan halkının bağımsızlık günü coşkusuna, Kıbrıs Türk halkının ortak duygularla iştirak ettiğini belirterek, Azerbaycan’ın ulusal güvenliği için son derece önemli olan bu hassas günlerde dost ve kardeş bir ülke olarak dayanışmanın vermiş olduğu güç ile bölgede yaşanan tüm olumsuz gelişmelerin üstesinden gelebileceğine olan olan inancı dile getirdi.

Uluçay mesajında şunları kaydetti: “Halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve her geçen gün artarak büyümesi en büyük temennimizdir.Bu bağlamda, Bağımsızlık Günü’nüzü kutlar, KKTC Cumhuriyet Meclisi’mize mensup Milletvekillerimiz ve Kıbrıs Türk halkı adına esenlikler dilerim.”

Başkan Uluçay ayrıca , Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi de gerçekleştirerek yapılan saldırılar sonucu şehit düşen siviller nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti.

Uluçay görüşmede, Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan’ı hedef alan ve bir çok bölgede de sivillere karşı gerçekleşen saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek dileğinin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan’a yönelik tüm saldırı ve hukuksuz eylemlerine bir an evvel ve koşulsuz olarak son vermesi olduğunu kaydetti.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle şehit olan asker ve sivil vatandaşlar için duyduğu üzüntüyü ifade eden Uluçay, Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dileklerini iletti.

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