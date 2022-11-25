  • BIST 4.844,61
  • Altın 1051.345
  • Dolar 18.6295
  • Euro 19.4164
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

»
Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı
Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” ve “LGBT+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” imzaladı. Mülteci Hakları Derneği’ni ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek protokollere imza koyan Süleyman Uluçay, söz konusu derneklerin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Protokolleri imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uluçay, dernekleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Uluçay ayrıca, derneklerin yaptığı işlerin süreklilik gerektirdiğini ve dayanışma içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

suleyman_6.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.10 Ekim 2022 Pazartesi 09:21
  • Eşcinsel evlilik karşıtı oy kullanan milletvekili, eşcinsel oğlunun düğününe katıldı26 Temmuz 2022 Salı 21:33
  • Kıbrıs’ın İlk Toplumlararası Onur Yürüyüşü Gerçekleşti!19 Haziran 2022 Pazar 18:37
  • İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi24 Mayıs 2022 Salı 23:12
  • Onur Yürüyüşü: 17 Mayıs yürüyüşü “Ailem Benim Gailem” sloganıyla gerçekleşecek09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:24
  • Örgütlerden 2022 Onur Haftasını Düzenlemek için Katılım Çağrısı22 Mart 2022 Salı 10:37
  • Kuir Kıbrıs: Aile Çalıştayı ile İlgili Derhal Soruşturma Başlatılmalı!18 Şubat 2022 Cuma 12:45
  • Kuir Kıbrıs: Daha Çok İşimiz Var!27 Ocak 2022 Perşembe 13:22
  • LGBTİ+’lara Yönelik Nefret Söylemi Suçtur, Yetkilileri Göreve Çağırıyoruz14 Ocak 2022 Cuma 15:48
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Sosyal Hizmet Görevlilerine Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimini Gerçekleştirdi 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti