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Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Gazimağusa’da iki toplumlu etkinlik düzenlendi

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Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Dünya Barış Günü vesilesiyle Gazimağusa’da etkinlik düzenlendi.
Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Gazimağusa’da iki toplumlu etkinlik düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Dünya Barış Günü vesilesiyle Gazimağusa’da etkinlik düzenlendi.

 Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou’nun yanında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilci ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Başkanı Colin Stewart, ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher, İtalya Büyükelçisi Ferrari Bravo, İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri İrfan Sıddıq, AKEL Genel Sekreteri Stephanos Stephanou, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iki toplumun böylesi bir etkinlikte bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Konuşmasında Türkiye ile Yunanistan’ın iş birliği içerisinde olmasının tüm halklar için büyük umut olduğunu kaydeden Başkan Uluçay “Çocuklarımıza öfke ve kin değil, umut ve barış bırakalım. Geçmişte yaşanan acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır” dedi.

 Güney Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou da konuşmasında,  “vatanın” onlarca yıldır ihtiyaç duyduğu barışın, insanın sahip olması gereken en büyük iyilik olduğunu haykırmak için geldiklerini vurguladı. Barış olmadan kalkınma, kültür, eğitim, sporun olamayacağının altını çizen Ioannou, “Ne yazık ki, bizim kuşaklar tüm çatışmaları iliklerine kadar hissetti, bunu geleceğe taşımak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

 Etkinlikte Let’s Sing Together şarkılar seslendirdi. Myrsini Christodoulou ile Aytuç Şabanlı, Marina Neophytou’nun piyano resitali eşliğinde “Barış” isimli şiiri seslendirdi.

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