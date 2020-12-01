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Unicredit Türkiye İçin 2020 Büyüme Tahminini Revize Etti

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Unicredite’e göre Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak.
Unicredit Türkiye İçin 2020 Büyüme Tahminini Revize Etti

 

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme yakaladığını belirtirken gevşeyen kredi koşullarının üçüncü çeyrekte yerel talebi kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Kurum, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 0.7 daralmadan, yüzde 0.7 büyümeye revize etti.

Ekonomik aktivitenin, sıkılaşan kredi koşullarından ve salgındaki yükselişten dolayı gelecek yıl yavaşlayacağını öngören Unicredit, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Banka dördüncü çeyrekte ise sıkılaşan kredi koşulları ve artan vaka sayıları nedeniyle ekonominin çeyreklik bazda sınırlı da olsa daralabileceğinin de göz önüne alınmasının altını çiziyor.

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