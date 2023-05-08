Ünlü yatırımcı Warren Buffett’tan Elon Musk yorumu

Milyarder yatırımcı Warren Buffett ve ortağı Charlie Munger, Elon Musk hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Yatırımcı ikili Musk'ın aşırı riskler aldığını ve kendilerinin bu durumu tercih etmediklerini belirtti.

ABD’li ünlü milyarder ve dünyanın en zengin beşinci insanı Warren Buffet ve ortağı Charlie Munger, Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında Elon Musk hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Buffet ve Munger, Elon Musk’ın kendilerinden daha büyük hayaller kurduğunu ve çok daha zorlu sorunların üstesinden geldiğini söyledi. Bunun bazen Musk’ın büyük başarılar elde etmesini sağladığını söyleyen yatırımcılar bazen de başarız olmasına neden olduğunu ifade ettiler.

Munger, Elon Musk için “Eğer aşırı hedefler belirlememiş olsaydı, hayatında elde ettiği şeyleri başaramazdı. O imkansız olan işleri üstlenmeyi seviyor ve bunları yapıyor” derken kendilerinin Elon Musk’tan farklı olduklarını, kolay işler aradıklarını ve başarısızlık istemediklerini söyledi.

“ELON İLE RAKABET ETMEK İSTEMİYORUZ”

Berkshire’ın 92 yaşındaki CEO’su Buffett ise Elon Musk’ın çok daha zorlu sorunlara odaklandığını belirterek “Kendini imkansızı çözmeye adadı ve arada sırada bunu yapacak. Ama bu bana ya da Charlie’ye işkence olurdu” dedi.

Elon Musk ile tamamamen farklı yollarda olduğunu söyleyen Buffett, “Elon ile birçok konuda rekabet etmek istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ELON MUSK’TAN YANIT GELDİ

Elon Musk ise Buffet ve Munger’ın açıklamalarının yer aldığı tweet’i yanıtlayarak hakkındaki yorumlara yanıt verdi.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Warren ve Charlie’den gelen nazik sözler için teşekkür ediyorum” dedi.

Bloomberg milyarderler endeksine göre, Warren Buffet 113 milyar dolar servetle dünyanın en zengin beşinci kişisi konumunda bulunuyor. Musk ise 169 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin ikinci kişisi.