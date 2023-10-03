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Üstel: Gençlerimizin Ülkelerine Kök Salmaları İçin Seferber Olduk

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Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, başlattığı 'gençlik buluşmalarını sürdürüyor.
Üstel: Gençlerimizin Ülkelerine Kök Salmaları İçin Seferber Olduk

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, başlattığı 'gençlik buluşmalarını sürdürüyor.

Üstel, Girne, Güzelyurt ve Lefke İlçe Başkanları ve bu bölgelerin gençlik kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, gençlerin görüşlerine geniş ayıran Üstel, onları tek tek dinledi, sorularına yanıt verdi

Üstel, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençlere büyük önem verdiklerini ve bu nedenle sık sık buluşmasıyla  çalıştıklarını belirtti.  Üstel, “ Bakanlarıma, parti teşkilatlarımıza, bürokratlarıma, gençlere zaman ayırın, gençleri dinleyin diyorum. Çünkü gençleri anlamasak, onların beklentilerini  bilemezsek, geleceği şekillendirmeyiz" dedi.

Gençlerin sorunlarını sadece merkezi bakış açısıyla değil, bölge bazında da tespit edip, gerekli adımları atmakta olduklarını ifade eden Üstel, “ Gençlerimizle daha sık buluşacağız. Bilgilerini alacağız, biz de bilgilerimizi paylaşacağız. Çünkü bu ülkede yarının başbakanı, yarının bakanı, milletvekili gençlerimiz olacak. Gençlerle bir yol haritası çizelim ve yavaş yavaş daha çok planlama yapalım. Gençlerimizi siyaset içerisinde daha çok aktif hale getirelim. Gençlerimizi bilgilerle donatacağız. Bilgili ve kendisini iyi ifade edebilen gençlik sayesinde, geleceğimiz daha sağlam temeller üzerinde aydınlık olacaktır” dedi.

KKTC’nin dış dünyaya açılımı konusunda tarihi bir dönemden geçildiğine de işaret eden Üstel, yeni dünya düzeni  içerisinde yer alacak KKTC devleti bünyesinde donanımlı, milli benliği güçlü, aktif gençlere ihtiyaç olacağını vurguladı.

Gençlerin istihdam ve barınma taleplerinin, kendilerini en çok ilgilendiren konuların başında geldiğine işaret eden Üstel, özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

İlk Evim Kredisi ile gençleri ev sahibi yapmayı hedeflediklerine ve projeyle ilgili geri dönüşlerin çok memmun edici  olduğuna dikkat çeken Ünal Üstel, bunun dışında kırsal kesim arsaları üzerine inşa edilecek ve bazı bölgelerde inşası yarım kalmış evler için de yeni kredi paketlerinin hazırlanacağını vurguladı.

Üstel,  "Gençlerimizin bu ülkeye kök salmaları, kendi vatanlarında mutluluk ve refah için yaşamaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

Gençler için sosyal konut projelerini de hayata geçireceklerini vurgulayan  Üstel, maliyetleri aşağı çekmek için bir takım yasal mevzuat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Üstel, ilk etapta Güzelyurt’a 1200, Aydınköy ve Zümrütköy’de 50’şer sosyal konut planlandığı bilgisini gençlerle paylaştı.

Ünal Üstel, ayrıca 2017 yılından beridir bekleyen dijital dönüşümün başlangıcı olan 4.5 G projesinin de hükümetin ortaya koyduğu irade ve kararlı duruşu sonucunda   hayat bulduğunu da  hatırlatarak, "Gençlerimizin dünyayla entegre olmaları ve KKTC'nin bilişim adası haline dönüşmesi için bu alandaki çalışmalarımız da artarak devam edecek" diye konuştu.

Üstel, UBP içinde gençlik için kuracakları Siyaset Akademisi’nde gençlere ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

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