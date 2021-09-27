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Uygulanan aşı dozu 6 milyarı geçti: En az 15 ülke yüzde 3’ünü bile aşılayamadı

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Uygulanan aşı dozu 6 milyarı geçti: En az 15 ülke yüzde 3’ünü bile aşılayamadı
Uygulanan aşı dozu 6 milyarı geçti: En az 15 ülke yüzde 3’ünü bile aşılayamadı

Corona virüs ile mücadele kapsamında 220 yılının Aralık ayından bu yana uygulanan corona virüs aşıları 6 milyar dozu geçti. Her gün ortalama 32 milyon aşının uygulandığı dünyada yoksul ülkeler ise aşıya ulaşmakta zorluk çekiyor. Yayımlanan verilere göre dünyada, çoğu Afrika kıtasında olmak üzere en az 15 ülke vatandaşlarının yüzde 3’üne bile aşı uygulayamadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yoksul ülkelerin aşıya ulaşabilmeleri için, varlıklı ülkelerin aşı arzını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 18 aydır hayatımızda olan corona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz Aralık ayından bu yana uygulanan Covid-19 aşıları, 184 ülkede uygulanmaya devam ediyor.

 Bloomberg verilerine göre her gün yaklaşık 32 milyon aşı uygulanırken halihazırda 6,06 milyar doz aşı, pandemi ile mücadele için kişilere uygulandı.

Şu ana kadar en çok aşıyı uygulayan ülke vatandaşlarının yüzde 83’ünü tam olarak, yüzde 94’üne ise en az bir doz aşı uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri olurken, dünyadaki en az 15 ülke nüfusunun sadece yüzde 3’ünden daha azına aşı uygulayabildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un geçtiğimiz günlerde yaptığı varlıklı ülkelerin, yoksul ülkelerin aşılara ulaşabilmesi için en azından yıl sonuna kadar Covid-19 aşılarını artırmaktan kaçınmalarını söylerken, bu ülkeler aşı kıtlığı ile pandemi ile mücadelede zorluk çekiyor:

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 130 bin 482

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 0,1

HAİTİ

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 61 bin 545

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 0,4

BURKİNA FASO

Uygulanan aşı sayısı (en az): 166 bin 160

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 0,8

YEMEN

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 322 bin 934

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,1

BENİN

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 174 bin 104

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,3

KAMERUN

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 452 bin 336

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,4

SUDAN

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 1 milyon 499  bin 982

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,5

SOMALİ

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 390 bin 141

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,6

MALİ

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 396 bin 27

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,6

SURİYE

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 533 bin 949

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 1,7

LİBERYA

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 113 bin  680

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 2,1

NİJERYA

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 6 milyon 255 bin 25

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 2,2

SİERRA LEONE

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 221 bin 110

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 2,3

ETİYOPYA

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 3 milyon 409 bin 507

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 2,3

GANA

Uygulanan aşı dozu sayısı (en az): 1 milyon 623 bin 582

En az bir doz alan nüfusun oranı: Yüzde 2.8. 

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