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Uzayda bir Martı: Uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova 84 yaşında!

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Uzaya çıkan ilk kadın Sovyet Kozmonot Valentina Tereşkova 84 yaşına girdi.
Uzayda bir Martı: Uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova 84 yaşında!

6 Mart 1937'ye doğan Sovyet Kozmonot ve işçi Valentina Tereşkova bugün 84 yaşına girdi. Yaroslavl'ın Maslennikovo köyünde doğan Tereşkova uzaya çıkan ilk ve aynı zamanda en genç kadın olarak tarihe geçmişti.

Tereşkova'nın babası daha kendisi iki yaşındayken Alman işgalcilere karşı anayurdunu savunurken öldürülmüş bir çiftçiydi. Annesi Elena Fyodorovna Tereşkova'ysa bir tekstil işçisiydi.

Tereşkova Vostok VI'yla uzaya çıkmadan önce tekstil işçiliğinde çalışıyor. Komünist gençlik örgütü Komsomol'a üye olan Tereşkova daha 22 yaşındayken bulunduğu şehirde bir havacılık kulübüne katılarak paraşütle atlamayı öğreniyor. Burada da "Tekstil Fabrikası İşçileri Paraşüt Kulübü"nu da kuran Tereşkova daha sonra kozmonot seçmelerine katılıyor.

26 yaşında 16 Haziran 1963 yılında uzaya uzaya çıkan "Martı" lakaplı Tereşkova, 70 saatten uzun süre dünyanın çevresinde 48 tur atıyor.

Vostok VI'yla uzaydaki ilk uçuşuyla tüm dünyanın tanıdığı Tereşkova, 1967'de Yaroslavl Yüksek Sovyeti, 1966-1974 yıllarında Sovyetler Birliği Yüksek Konseyi üyeliğiyle birlikte Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliği yapıyor.

1968'de Sovyet Kadınları Komitesi'ne katılan Tereşkova 1977 yılında aynı komitenin başkanlığını da yapıyor. Ayrıca 1975 yılında Meksika'da düzenlenen BM konferansına Sovyetler Birliği temsilcisi olarak da katılan katılan Valentina Tereşkova SSCB uzay programında mühendis olarak da çalışıyor.

Valentina Tereşkova, Vostok VI başarılı bir şekilde atmosferi aştığında mavi gezegenimize şu mesajı yollamıştı:

"Ufku gördüm. Açık mavi, güzel bir şerit. İşte bu dünya. Ne kadar da güzel! Her şey çok iyi gidiyor"

 

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un Tereşkova'nın doğumgünü için hazırladığı video:

 

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