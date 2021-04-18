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Uzmanlar araştırdı: Salgında ani işitme kayıpları yüzde 50 arttı

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Eskişehir ve Ankara’da görevli kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının araştırması salgın döneminde ani işitme kaybı yaşayanların sayısının arttığını ve bu hastaların yarısından fazlasının Covid-19 testini pozitif çıktığını ortaya koydu.
Uzmanlar araştırdı: Salgında ani işitme kayıpları yüzde 50 arttı

Eskişehir ve Ankara’da görevli kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının araştırması salgın döneminde ani işitme kaybı yaşayanların sayısının arttığını ve bu hastaların yarısından fazlasının Covid-19 testini pozitif çıktığını ortaya koydu.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nden Dr. Handan Koyuncu ve Ankara’daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın, salgın öncesindeki 1 Nisan-30 Eylül 2019 tarihleri ile salgın dönemini kapsayan 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ani işitme kaybıyla başvuru yapan hastaları inceledi.

1 Nisan-30 Eylül 2020 döneminde ani işitme kaybıyla 68 vakanın kulak burun boğaz kliniğine başvurduğu, 2019’un aynı döneminde aynı şikayetle 41 vakanın olduğu belirlendi. Salgın sürecinde ani işitme kaybıyla başvuruda bulunan hastaların 39’unun sürüntü testinin pozitif çıktığı da tespit edildi.

Doç. Dr. Fidan, AA muhabirine şu bilgileri aktardı:
Ani işitme kaybı erken dönemde tanı ve tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. 1 Nisan-30 Eylül 2019 ile Covid-19’un yaşandığı 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ani işitme kaybına bağlı olarak sıkıntı yaşayan grupları değerlendirdik. Covid-19’un sinir hücrelerini tutucu özelliğinden dolayı ani işitme kaybı geçiren hasta sayısında yüzde 50’ye yakın bir artış tespit ettik. Ani işitme kaybıyla gelen hastaların yarısından fazlasında Covid-19 semptomlarının olduğunu ve bu hasta grubunda PCR testlerinin de pozitif olduğunu gördük. Bu hastaların hem ani işitme kaybıyla ilgili tedavisini hem de Covid-19 tedavisini yapmaya çalıştık.”

Hastaların, virüse yakalanma endişesiyle hastaneye geç başvurduğunu aktaran Fidan, “Bu, tedavinin etkinliği açısından bizi sıkıntıyı sokacak bir durum. Hastaların, yaşadıkları ani işitme kayıplarında durumun geçici olduğunu düşünmeden mutlaka hekimlere ulaşması gerekiyor” diyerek uyardı.

Fidan, çalışmanın American Journal of Otolaryngology dergisinde yayınlanarak dünyayla paylaşıldığını da ifade etti.

 

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