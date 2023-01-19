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VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

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Video Yardımcı Hakem sisteminde yeni bir uygulama devreye giriyor. Buna göre VAR kararları mikrofonlar aracılığıyla tribündeki ve televizyonları başındaki taraftarlar ile paylaşılacak. Karar öncesi konuşmalar ise yine gizli kalacak.
VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

IFAB, Video Yardımcı Hakem sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, hakemlerin VAR kararlarını mikrofonlar aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Uygulama Şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başlayacak.

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmalar yine gizli kalacak. Uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da, denenmesi düşünülüyor.

Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı.

Toplantıda 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulaması olumlu karşılanırken, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanması da değerlendirilen konular arasında yer aldı.

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