Varlıklı ve yetenekli Türkler kitleler halinde ülkeyi terk ediyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, rekor rakamlara ulaşan "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili bir haber yaptı. Gazete, göçe başlıca nedenler olarak "kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi" gösterdi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, rekor rakamlara ulaşan "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili bir haber yaptı. Gazete, göçe başlıca nedenler olarak "kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi" gösterdi. Haberde atıf yapılan Yıldız Holding ise elindeki hisseleri Türk mahkemelerinin yetki alanının dışına çıkardığı iddiasını, "Yapılan art niyetli siyasi bir yorum" diyerek yalanladı.

"Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, kitleler halinde ülkeyi terk ediyor" başlığı ile yayımlanan haberde, ülkeden ayrılanların profillerine dikkat çekildi.

Haberde, "Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği" de belirtildi. Ayrıca çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.

NYT'nin haberinde, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de yer aldı. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.

AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan Küresel Varlık Göçü İncelemesi raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı. Aynı rapora göre, İstanbul varlık göçü yaşanan ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş durumda.

Rapordaki şu ifadelere de NYT'nin haberinde yer veriliyor:

"Eğer tarihte, ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa, bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür."

Yıldız Holding varlık göçüne örnek gösterildi

Gazete varlık göçüne örnek olarak da Yıldız Holding'i gösterdi.

Haberde, Murat Ülker'in başında olduğu holdingin, özellikle sosyal medyada Gülen yapılanması ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu hatırlatıldı.

New York Times'ın haberi şu şekilde devam etti:

"Bu olaydan kısa süre sonra Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirketine sattı. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımasıydı."

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paralarını yurt dışına çıkaran varlıklı iş adamları için "hain" tanımını kullandığı da hatırlatıldı.

Yıldız Holding'den NYT'ye yalanlama: Yapılan art niyetli siyasi bir yorum

Yıldız Holding ise haberle ilgili olarak NYT'ye, "Varlıklı ve yetenekli Türkler kitleler halinde ülkeyi terk ediyor" başlıklı habere tekzip gönderdi.

Holdingin BBC Türkçe ile de paylaştığı tekzip metninde, "Yıldız Holding'in yüzde 100 sahibi Ülker Ailesi'dir. Bu gerçeğe rağmen, yapılan ticari faaliyetlerin Türk mahkemelerinin yetki alanı dışına çıkma çabası olarak değerlendirilmesi en hafif tabiriyle art niyetli siyasi bir yorumdur ve hiçbir surette kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

'Tüm şirketlerimizin sahibi Türkiye'de yerleşik Yıldız Holding'dir'

Tekzip metninde ayrıca şu satırlar da yer aldı:

"Dünyanın birçok ülkesinde operasyonu olan firmaların yaptığı gibi, Yıldız Holding çapında, 4 milyarlık coğrafyada faaliyet gösteren bir kurumun, Avrupa'da, Orta Asya'da, Ortadoğu'da, Uzakdoğu'da ve Amerika'da şirket ya da fabrika kurması ve satın alması kadar doğal bir şey olamaz. Tekraren belirtmek gerekir ki, tüm şirketlerimizin sahibi Türkiye'de yerleşik Yıldız Holding'dir.

"Şirketimizin adını da kullanarak yalan/yanlış bilgiler vermektesiniz. Özellikle bir terör örgütüyle anarak ülkemizin ve şirketimizin itibarına saldırı içeren bu haberle ilgili her türlü adli ve cezai yaptırımlar içeren hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."

'Göç, toplumu değiştirme çabasının sonucu'

NYT'ye konuşan İstanbul merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan Mehmet Gün, "Özellikle darbe girişimi sonrası miyarlarca dolar Türkiye'yi terk etti. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyor" demişti.

Yine haberde sözlerine yer verilen isimlerden KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, varlık ve yetenek göçünün nedeni için, "Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucudur" değerlendirmesini yapmıştı.

NYT'nin haberinde, Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler ile darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer verilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla, 253 bin 640 kişi Türkiye'den göç etti.