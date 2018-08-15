Vegan festivalinde çiğ et yedi! (VİDEO)

Amsterdam'daki bir Vegan Festivalinde, üzerine giydiği "Vegan ol ve öl" yazılı atletle çiğ et yiyen adam veganların tepkileriyle karşılaştı.
İsmi açıklanmayan eylemci şikayet üzerine festival alanından uzaklaştırıldı
VEGANLIK NEDİR?
Veganlık ya da veganizm, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme. Bazen "sıkı vejetaryenlik" diye de adlandırılır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetmektedir.
1944 yılında, The Vegan Society'nin kurucularından Donald Watson[ veganlığı şu şekilde tanımlıyordu: “Veganlık hayvanlar alemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamak ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür."
VEGAN ÜNLÜLER
Miley Cyrus
Liam Hemsworth
Kate ve Rooney Mara
Lea Michele
Jared Leto
Ariana Grande
Joaquin Phoenix
Jennifer Lopez
Jay-Z & Beyoncé
Thom Yorke
Panda
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