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Vegan festivalinde çiğ et yedi! (VİDEO)

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Vegan festivalinde çiğ et yiyen adam tepki çekti.
Vegan festivalinde çiğ et yedi! (VİDEO)

Amsterdam'daki bir Vegan Festivalinde, üzerine giydiği  "Vegan ol ve öl" yazılı atletle  çiğ et yiyen adam veganların tepkileriyle karşılaştı.

İsmi açıklanmayan eylemci şikayet üzerine festival alanından uzaklaştırıldı

 

VEGANLIK NEDİR?

Veganlık ya da veganizm, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme. Bazen "sıkı vejetaryenlik" diye de adlandırılır. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetmektedir.

1944 yılında, The Vegan Society'nin kurucularından Donald Watson[ veganlığı şu şekilde tanımlıyordu: “Veganlık hayvanlar alemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamak ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür."

VEGAN ÜNLÜLER

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Liam Hemsworth

Liam Hemsworth

Kate and Rooney Mara

Kate ve Rooney Mara

Lea Michele

Lea Michele

Jared Leto

Jared Leto

Ariana Grande

Ariana Grande

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jay-Z & BeyoncÃ©

Jay-Z & Beyoncé

Thom Yorke

Thom Yorke

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Panda

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