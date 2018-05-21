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Venezuela’da Maduro zaferini ilan etti

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Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro kazandı. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday Henri Falcon ise birçok usülsüzlük yapıldığını iddia ederek oylamayı tanımadığını açıkladı
Venezuela’da Maduro zaferini ilan etti

Venezuela’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini iktidardaki Nicolas Maduro ilk turda kazandı. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena açıklamasında, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve oyların yüzde 90'ından fazlasını sayıldığını söyledi. Açıklamaya göre, oyların yüzde 67,7'sini alan Maduro yeniden devlet başkanı seçildi.

Maduro'ya karşı yarışan muhalefetin adayı Henri Falcon'un oyları yüzde 21'de kaldı. Maduro 5,8 milyon seçmenin oyunu alırken Falcon 1,8 milyon seçmenden oy aldı. Venezuela'da yaklaşık 20,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Maduro: Barış ve demokrasi kazandı

Maduro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu tarihi günde kazananın barış ve demokrasi" olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının belli olmasınn ardından başkent Caracas'ta taraftarlarını selamlayan Maduro, 6 yıllık göreve yeniden seçilmesini tarihi bir zafer olarak niteleyerek, "Daha önce hiçbir devlet başkanı adayı oylarının yüzde 68'ini almamıştır" dedi.

Muhalefet seçimleri tanımadığını açıkladı

Muhalefetin adayı Henri Falcon ise henüz seçim sonuçları açıklanmadan birçok usulsüzlüğün yaşandığı iddia etti. Seçimleri boykot etmeyen tek muhalif aday olan Falcon, sonuçların açıklanmasının ardından, "Bu bizim için bir seçim değildi" açıklamasında bulundu. Maduro’nun oyları satın aldığını öne süren Falcon, yeni bir oylama talep etti. Falcon açlık ve hastalıkla mücadele eden Venezuela halkının sorunlarına ancak bu sayede bir çözüm bulabileceğini savundu.

En büyük muhalif ittifak seçimleri boykot etti

Venezuela’nın en büyük muhalifler ittifakı MUD ise seçimlerde usulsüzlük yapılacağı gerekçesi ile seçimleri boykot etti. Birçok Latin Amerika ülkesi, ABD ve AB de daha öncesinde seçimleri tanımayacaklarını açıklamışlardı.

Venezuela uzun süredir derin bir ekonomik ve siyasi krizle boğuşuyor. Elindeki dövizi biten, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip ülkede gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar ihraç edilemiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) 2018’de ekonomide yüzde 15’lik bir kırılma ve yüzde 13 binden fazla bir enflasyon oranı bekliyor. Milyonlarca Venezuelalı insani kriz nedeniyle ülkesini terk etti.

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