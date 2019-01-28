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Venezüella’da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüdü

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Venezüella Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti.
Venezüella’da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüdü

Venezüella Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve seçilmiş başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti.Venezüella ordusu, ABD destekli bu darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek için yürüdü.

Venezüella Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezüella Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.

Twitter'de yayınlanan videoda, başında Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in olduğu yüzlerce askerin caddede yürüdüğü görülüyor.

Bakan Lopez, "Yurtsever, devrimci aktivitenin zamanı geldi" dedi.

 

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