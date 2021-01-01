  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu

» »
Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak belirtilen Çin'in Vuhan şehrinde yeni yıl kutlamaları sokaklarda büyük kalabalıklarla kutlandı.
Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak belirtilen Çin'in Vuhan şehrinde yeni yıl kutlamaları sokaklarda büyük kalabalıklarla kutlandı.

Ocak ayından Nisan ayına kadar sıkı bir karantina uygulayan şehirde 2021 yılı büyük bir sevinçle kutlandı.

Hankov Gümrük Binası önünde toplaşan binlerce kişi, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktılar.

Maske takmayanların uyarıldığı ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı gecede çok sayıda polis görev yaptı.

Kutlamalar ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinden neredeyse 1 yıl sonra gerçekleşti.

_116322686_gettyimages-1293936045.jpgDünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir ekibin, pandeminin kökenini araştırmak için Ocak 2021'de ziyaret etmeyi planladığı şehirde uzunca bir süredir koronavirüs vakası görülmüyor.

Vuhan'da yaayanların bir kısmı da aşılandı.

Ancak Pekin de dahil olmak üzere Çin'in bazı bölgelerindeki vaka sayılarındaki küçük artış, Vuhan'a pandeminin henüz bitmediğini de hatırlattı.

Kutlamalara katılan 20 yaşındaki Yang Venşuan, "Bu benim Vuhan'a ilk gelişim. İnanılmaz mutluyum! Geri sayım harikaydı!" diye konuştu.

Yeni yıl dileğini de paylaşan Wenxuan, "Umarım başarılı bir şekilde üniversiteden mezun olur ve de bir erkek arkadaş bulabilirim" dedi.

Vuhan'da yaşayan Anson Yang ise "2021'de ülkede her şeyin yolunda gitmesini ve Wuhan'ın normale dönmesini, dünyanın yakında salgını yenmesini umuyorum" dedi.

_116322688_gettyimages-1230377883.jpgUluslararası ticaret sektöründe çalışan 25 yaşındaki Yang, pandemiyle birlikte gelirinin büyük bir şekilde düştüğünü söyledi. Yang, şehirde henüz normal ticaret seviyelerine dönemeyen birçok işletme olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin: Tüm şehirlerimize 5G’yi ulaştırdık25 Aralık 2020 Cuma 23:02
  • Hindistan'da Hava Kirliliği Geçen Yıl 1,67 Milyon Kişinin Ölümüne Yol Açtı23 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
  • Çin'de son 24 saat içerisinde 15 koronavirüs hastası bildirildi; mutasyona uğrayan yeni virüsün tespit edilmediği açıklandı22 Aralık 2020 Salı 10:25
  • Japonya'da "Twıtter Katili" Olarak Bilinen Şiraişi Ölüm Cezasına Çarptırıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
  • Pakistan'da Muhalefet, Başbakan Han'dan 31 Ocak'a Kadar İstifa Etmesini İstedi15 Aralık 2020 Salı 15:05
  • Dünya'da 2020...Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, yayılarak salgına dönüştü14 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • Çin’de uçuş görevlilerine, Covid-19 riskini azaltmak için, tuvalete girmek yerine bez tavsiye edildi11 Aralık 2020 Cuma 22:05
  • Hindistan'da Gizemli Hastalığın Nedeni Araştırılıyor08 Aralık 2020 Salı 21:45
  • Hindistan'da Yolsuzlukları Yazan Muhabir Evinde Diri Diri Yakıldı08 Aralık 2020 Salı 21:15
  • Everest Dağı'nın, Yeni Yapılan Ölçümlerde 73 Santim Daha Uzun Olduğu Belirlendi08 Aralık 2020 Salı 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti