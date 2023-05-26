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Wagner lideri: Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik

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Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'da hayatını kaybeden ABD ve Türkiye vatandaşı iki kişinin cansız bedenlerini ülkelerine gönderdiğini açıkladı. Wagner lideri Prigozin, Türk bayraklı tabutun önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.
Wagner lideri: Türk vatandaşının naaşını ülkesine gönderdik

Rusya’nın paralı asker grubu Wagner, dün Ukrayna’nın Bahmut kentinde çatışmada hayatını kaybeden bir ABD vatandaşı ve vurulan bir binada ölü bulunan bir Türk vatandaşının cansız bedenlerini ülkelerine geri yolladığını açıkladı.

Wagner grubu askerlerinin bir videoda iki tabutu kapadıkları ve birini ABD bayrağına, diğerini de Türk bayrağına sardıkları görülüyor.

Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigozin “Bir ABD’li ve bir Türk’ün cansız bedenlerini tutsaklar ile birlikte geri yolluyoruz” dedi. Prigozin ABD vatandaşının Bahmut’ta savaşırken hayatını kaybettiğini, Türk vatandaşının ise yine Türk vatandaşı bir kadın ile beraber Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulan bir binanın kalıntıları altında bulunduğunu ancak kadının cansız bedeninin çıkarılamadığını söyledi.

Wagner, ölen ABD vatandaşının eski ABD Özel Hava Kuvvetleri askeri Nicholas Maimer olduğunu belirtti. 

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