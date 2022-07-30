  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!

»
CTP Gazimağusa ilçesinde başkanlık yarışı yaşanacak. 8 yıldır ilçe başkanlığı yapan Oktay Kayalp ile parti üyesi Yusuf Özbil yarışacak. Oktay'ın karşısına daha önce aday çıkmamıştı.
Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!

Özbil sosyal medya paylaşımı ile adaylığını duyurdu.

" 3 Ağustos'ta yapılacak olan Mağusamızın ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına adaylık başvurumu yaptık. Bir haftalık başvuru süresince beni en mutlu eden şey ise, gerek geçmiş dönemde İlçe Yönetim Kurulu'nda bulunan gerekse yeni dönem İlçe Yönetim Kurulu'nda yer almak için başvuru yapan birçok GENC arkadaşın adaylık başvurusu yapması oldu. Gençlik harekettir berekettir... En büyük temennim, kongrenin, kaybedenin, kazananı tebrik edebileceği bir ortamda son bulmasıdır. Kimin kazandığından ziyade, isimlerin değil, görevlerin ve sayıların konuşulduğu, GENC bir CTP Mağusa ilçe yönetimi için göreve hazır olduğunu ve görev almak isteyen tüm arkadaşlara yoldaşlara selam olsun.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arter PCR merkezini ziyaret etti, test yaptırdı...21 Mayıs 2021 Cuma 14:14
  • Belediyecilik Vizyon Çalıştayı, ‘Kültür Sanat ve Eğitim’ konulu çalışma ile sona erdi11 Nisan 2021 Pazar 15:26
  • “Her Eve Fiber Optik ulaştırana kadar mücadelemiz sürecek” 03 Eylül 2020 Perşembe 15:12
  • Harmancı Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Kansu’yla görüştü09 Temmuz 2020 Perşembe 15:36
  • LTB’nin haftalık sosyal medya aktiviteleri sürüyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:04
  • BES Başkanı Yalınkaya sert çıktı! "Algı operasyonu var"29 Nisan 2020 Çarşamba 20:22
  • Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor29 Nisan 2020 Çarşamba 17:42
  • Değirmenlik Belediyesi’nde fatura ödemelerinde kiosk sistemine geçiliyor12 Şubat 2020 Çarşamba 16:00
  • LTB'den kanalizasyon duyurusu27 Ocak 2020 Pazartesi 12:09
  • Gönyeli’de kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadele23 Ocak 2020 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti