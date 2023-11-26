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Yarköy'de kediyi vahşice telef etti, videoya çekip yayınladı!

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Yarköy'de hayvan refahı yasasına aykırı davrandı
Yarköy'de kediyi vahşice telef etti, videoya çekip yayınladı!

24.11.2023 tarihinde, Yarköyde,  M.Ş.(E-43), kendisine ait küçükbaş hayvan ağılı içerisinde, yeni doğan kuzularına zarar verdiği gerekçesi ile tilkiler için hazırlamış olduğu düzeneğe yakalanan bir kediyi, vahşice telef ettikten sonra fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından yayınlamıştır.

Olayın 26.11.2023 tarihinde, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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