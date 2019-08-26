Yavru Kartallar Eskişehir’de

Yenicami Akademisi U10 Takımı, 30 Ağustos Zafer Kupası’nda yer alma adına dün adadan ayrılarak Eskişehir’e gitti.

Alt yapı koordinatörü Hasan Özkan önderliğinde önce Ankara’ya giden Yenicami U10 Takımı, daha sonra ise turnuvanın oynanacağı Eskişehir’e vardı. Yenicami, önce Anıtkabir’i gezdi, daha sonra da Eskişehir’e gitti. Siyah beyazlılar, turnuvada Eskişehirspor, Eskişehir DSİ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehirspor Sağlık Spor ve EFK Futbol Kulübü ile maçlar oynayacak.

Demir’e ziyaret

Alt yapı koordinatörü Hasan Özkan önderliğindeki Yenicami, önce Ankara’ya giderken, burada tedavi gören oyuncuları Demir’i evinde ziyaret etti. Demir, takım arkadaşları ve hocası ile birlikte poz verdi.