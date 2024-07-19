Yazılım sisteminde küresel sıkıntı... Sorun tespit edildi...

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üze

Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü işlemez hale getirdi.

Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi.

SKY NEWS HABER KANALININ YAYINI KESİLDİ

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News bugün yayın yapamadı.

Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

Kanaldan daha sonra yapılan açıklamada yayının tekrar başladığı bildirildi.

UÇUŞLAR DURDU, CHECK-IN YAPILAMADI

Sistem arızası, Los Angeles dahil ABD'deki bazı havalimanlarında aksaklıklara yol açtı.

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalı̇manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı̇yor ve gı̇dı̇yor ancak akşam boyunca bazı gecı̇kmeler olabı̇lı̇r" dedi.

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu.

Amsterdam Schiphol Havalimanı sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Hong Kong Havalimanında arıza nedeniyle check-in işlemlerinin online olarak değil, elle yapıldığı belirtildi.

Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin "iletişim sorunu" nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Microsoft'taki Crowdstrike arızası uçuşları durdurdu! Havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü - 1Almanya'nın Lufthansa havayolu da kesintiden etkilendi.

KALKIŞLAR ERTELENDİ

İrlanda'da Ryanair, kesinti nedeniyle küresel çapta aksama yaşandığını duyurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, "Şu anda profı̇l ve rezervasyon alma ı̇şlevsellı̇ğı̇ sınırlı olabı̇lı̇r. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Prag Havalimanı, çok sayıda havayolu tarafından kullanılan global check-in sistemindeki arızadan etkilendiklerini, bazı kalkışların ettelendiğini bildirdi.

Düsseldorf Havalimanı'nda Eurowings, check-in ve boarding işlemlerinde bilgisayar arızası nedeiyle aksamalar yaşandığını ifade etti.

İspanya'da tüm havalimanlarının bilgi teknolojileri (BT) kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Air France, Paris havalimanlarında olmasa da BT kesintisi yaşadığını açıkladı.

Hollandalı havayolu şirketi KLM, birçok operasyonunu askıya aldı.

İsviçre Uluslararası Havalimanı, Zürih'ten Berlin'e yapılacak iki uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Microsoft'taki Crowdstrike arızası uçuşları durdurdu! Havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü - 2Hollanda'da KLM havayolu şirketi, operasyonları askıya aldı.

İNGİLTERE'DE HASTANE RANDEVUSU ALINAMADI

İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre "çevrımdışı" kaldı.

Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere hükümet kaynakları ise ilerleyen saatlerde şu açıklamayı yaptı: "Yaşanan aksaklıklar siber saldırı kaynaklı olarak değerlendirilmiyor."

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

Alman Borsası, ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada, altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, küresel siber kesintinin bazı elektronik sistemlerini etkilediğini ve kullanıcılara sorun çözülene kadar herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

CROWDSTRIKE: SORUN TESPİT EDİLDİ VE DÜZELTME YAPILDI

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "Crowdstrike, Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir."

Sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti.

Kurtz, "Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların Crowdstrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz Crowdstrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda" diye konuştu.

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Microsoft'taki Crowdstrike arızası uçuşları durdurdu! Havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü - 3Birçok ülkedeki market kasaları dahi çalışamaz duruma geldi.

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride şirket, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” denildi.