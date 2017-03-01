Yeni Nokia 3310'un eskisinden 10 farkı

- Yeni modelle birlikte USB şarj imkanı geldi.İnce uçlu kalın uçlu Nokia şarj arama dönemi sona erdi.
- Efsane Nokia 3310'un hafızası neredeyse yoktu, yenisinin ise 16 megabayt hafızası var. Ayırca 2 gigabayta kadar artırılabiliyor.
- Eskisinde kamera yoktu, yenisinde 2 megapiksel de olsa var.
- Snake oyunu artık yeni ve çok renkli.
- Eskisinde olmayan bir özellik: Bluetooth
- Eski 3310'un tek rengi mevcuttu. Yenisi ise kırmızı, sarı, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor.
- Eski modelde tek renkli ekran vardı şimdi 2.4 inçlik renkli bir ekran mevcut.
- Eski model tek SIM desteği sunarken yeni Nokita 3310'un çift sim desteği var.
- Yeni 3310'da kulaklık girişi mevcut. Eskisinde yoktu.
- Eski Nokia 3310'un şarjı da günlerce gidiyordu. Ancak pil 900 mAh'tı. Yenisinde ise 1200 mAh'lık pil var. Bu da 30 günlük bekleme süresi ve en az 2 gün bitmeyen şarj demek.
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