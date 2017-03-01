Yeni Nokia 3310'un eskisinden 10 farkı

Barcelona'da tanıtılan yeni Nokia 3310 genel olarak özellikleriyle çağın gerisinde olsa da varisi olduğu efsane modelden çok daha iyi bir telefon. İşte iki 3310'un dikkate değer 10 farkı.

Yeni modelle birlikte USB şarj imkanı geldi.İnce uçlu kalın uçlu Nokia şarj arama dönemi sona erdi.

Efsane Nokia 3310'un hafızası neredeyse yoktu, yenisinin ise 16 megabayt hafızası var. Ayırca 2 gigabayta kadar artırılabiliyor.

Eskisinde kamera yoktu, yenisinde 2 megapiksel de olsa var. Snake oyunu artık yeni ve çok renkli.

Eskisinde olmayan bir özellik: Bluetooth

Eski 3310'un tek rengi mevcuttu. Yenisi ise kırmızı, sarı, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor. Eski modelde tek renkli ekran vardı şimdi 2.4 inçlik renkli bir ekran mevcut.

Eski model tek SIM desteği sunarken yeni Nokita 3310'un çift sim desteği var.

Yeni 3310'da kulaklık girişi mevcut. Eskisinde yoktu.

Eski Nokia 3310'un şarjı da günlerce gidiyordu. Ancak pil 900 mAh'tı. Yenisinde ise 1200 mAh'lık pil var. Bu da 30 günlük bekleme süresi ve en az 2 gün bitmeyen şarj demek.