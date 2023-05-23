  • BIST 4.469,52
  • Altın 1251.081
  • Dolar 19.8469
  • Euro 21.4576
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Yeni teknolojiler ile gelişen bir manipülasyon biçimi: Deepfake

»
Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan: “Deepfake toplumu manipüle etmek için son derece tehlikeli bir araç”
Yeni teknolojiler ile gelişen bir manipülasyon biçimi: Deepfake

Son dönemde oldukça gündemde olan deepfake teknolojisiyle üretilmiş içeriklere karşı uzmanlar uyarıyor… Öyle ki tespit edilebilmesi için çok detaylı inceleme gerekiyor. Görüntülerdeki hatalara, kişinin yüz ve kafa hareketlerindeki kusurlara, göz kırpma sıklığına ve kişi hareket ettiğinde görüntüde bozulma olup olmadığına bakıldığını belirten Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, kişinin görüntüsünün, hareketlerinin ve sesinin gerçeğe çok yakın bir biçimde taklit edilebildiğini söylüyor. “Sahte haber ve kara propaganda amacıyla kullanımı büyük bir endişe oluşturuyor.” diyen Pehlivan, deepfake teknolojisinin toplumu manipüle etmek için son derece tehlikeli bir araç olduğunu da ekliyor. 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, son dönemde gündemi oldukça meşgul eden deepfake hakkında açıklamalarda bulundu.

Kişinin görüntüsünü ve sesini gerçeğe çok yakın şekilde taklit edebiliyor…

‘Deepfake’i yeni teknolojiler ile gelişen bir manipülasyon biçimi olarak tanımlayan Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, “Bir kişinin görüntüsünü, hareketlerini ve sesini, gerçeğe çok yakın bir biçimde taklit edebilir. Böylelikle kişiyi yapmadığı şeyleri yapmış, söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösterebilir. Genel olarak sentetik medya teknolojisi, kişilerin eylemlerini simüle etmenin yanı sıra, aslında var olmayan kişilere ait görseller üretebilir veya gerçek görüntülerin çeşitli özelliklerini değiştirebilir.” diyerek açıkladı.

Deepfake vatandaşların doğru bilgi edinme hakkını engelliyor 

“Deepfake teknolojisini, taklit edilmesi istenen kişinin kaynak görüntülerini kullanarak, yüzleri bir kişiden diğerine aktaran, derin öğrenme temelli yapay zeka teknolojisine dayandığını söyleyebiliriz.” diyen Pehlivan, bu teknolojinin gittikçe yaygınlaştığına ve kullanımının kolaylaştığına dikkat çekti. 

Bu konudaki kaygılardan birinin, sıklıkla kadınları hedef alması olduğunu belirten Pehlivan, “Öte yandan, sahte haber ve kara propaganda amacıyla kullanımı da büyük bir endişe oluşturuyor. Toplumu manipüle etmek için son derece tehlikeli bir araç olarak görünüyor. Yanlış bilginin çok hızlı yayıldığı, üstelik yanlış olduğu ortaya çıksa dahi yayılımının engellenemediği ve zararın telafi edilemediği çağımızda gerek bireysel gerekse toplumsal düzlemde büyük sorunlar barındırıyor. Bu açıdan, demokratik düzene bir tehdit oluşturuyor ve vatandaşların doğru bilgi edinme hakkını engellemiş oluyor.” açıklamasında bulundu.

Manipüle edebilecek sahte içerikler kutuplaşmaya neden olabiliyor… 

Bireylerin gerçek olmayan görüntülerinin üretilip yayılmasının başlı başına bir suç unsuru olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, “Deepfake aracılığıyla görüntüleri simüle edilen kişiler hakkında yanlış bilgi yayılmış ve söz konusu bireylerin kişilik hakları ihlal edilmiş olur. Öte yandan bu şekilde görüntüler üretebiliyor olmak, yeni iletişim teknolojileri üzerinden başka suçları işlemeyi de kolaylaştırıyor. Bir diğer sorun da toplumu manipüle edebilecek sahte içeriklerin paylaşılmasıyla toplumda kutuplaşmaya, çatışmaya neden olabilmesi olarak ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Deepfake içeriği tespit etmek çok detaylı inceleme gerektirir

Deepfake içeriği tespit etmek için görüntülerin çok detaylı incelenmesi ve her bir karenin ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Pehlivan, “Görüntülerdeki hatalara, kişinin yüz ve kafa hareketlerindeki kusurlara, göz kırpma sıklığına ve kişi hareket ettiğinde görüntüde bozulma olup olmadığına bakılır. Bu amaçla geliştirilmiş araçlar ve programlar kullanılabilir.” dedi.

Deepfake’i tespit etmek için gelişmekte olan yapay zeka uygulamaları olduğunu da kaydeden Pehlivan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elbette, deepfake teknolojisi de gün geçtikçe gelişiyor ve mevcut doğrulama araçları bir gün yetersiz kalabilir. Ancak doğrulama ve sentetik medya tespit etme teknikleri de aynı doğrultuda gelişmeye devam edecektir. Önemli olan, yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla yayılan içeriklere şüpheyle yaklaşmak ve teyit edilip edilmediğini takip etmektir.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar cevapladı: Yapay zeka dünyayı nasıl değiştirecek? İnsanlık tehlikede mi?21 Mayıs 2023 Pazar 15:48
  • Ünlü ekonomistten yapay zekâ çıkışı20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:46
  • Nobel ödüllü yazar Mo Yan, konuşmasını ChatGPT'yle yazdığını açıklayınca dinleyiciler şoke oldu20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:38
  • ChatGPT ücretsiz olarak iOS uygulamasını yayınladı19 Mayıs 2023 Cuma 18:23
  • Ünlü gazeteciler yapay zekâyı değerlendirdi: Olumsuz etkileyebilir18 Mayıs 2023 Perşembe 21:59
  • Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi18 Mayıs 2023 Perşembe 13:42
  • Yapay zekâya göre mükemmel kadın ve erkek böyle görünüyor17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30
  • ChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:56
  • Webb Uzay Teleskobu, ilk defa su keşfetti16 Mayıs 2023 Salı 19:30
  • AB, Microsoft’un Activision’ı satın almasını onayladı16 Mayıs 2023 Salı 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti