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Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

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Yeni Zelanda'nın Kadın Bakanı olan Julie Genter, doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti.
Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Yeşil Parti üyesi olan Genter, 42 haftalık olan ilk çocuğunu doğurmak için hastaneye partneriyle beraber bisiklete binerek gittiğini Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda gösterdi.

Genter, Instagram'dan paylaştığı mesajında, "İşte bu, bana şans dileyin! Partnerim ve ben, destek ekibine arabada yeteri kadar yer olmadığı için bisikletle gittik, ama bu aynı zamanda benim modumu da çok yükseltti" dedi.

Elektrikli bisikletiyle aldığı yolun genel olarak yokuş aşağı olduğunu söyleyen Genter, "Doğumu kolaylaştırmak için son haftalarda daha çok bisiklete binseydim sanırım daha iyi olurdu" diye şaka da yaptı.

Ülkenin ulaşım bakanlarından biri de olan Genter, bisiklete binilmesini güçlü bir şekilde destekleyen isimlerden.

Julie Genter poses with her partner Peter and their bikes

Kadın siyasetçi hamile olduğunu, "Bisikletlerimiz için ekstra bir koltuk alacağız" diyerek açıklamıştı.

Üç aylık doğum izni kullanacak olan Genter, böylece görevdeyken doğum yapan kadın siyasetçilerin arasına katıldı.

Yeni Zelanda'nın 37 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern ise Haziran ayında dünyaya getirdiği kız çocuğuyla modern tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci seçilmiş lider olmuştu.

İki siyasetçi de doğumlarını devlet hastanesi olan Auckland Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdi.

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