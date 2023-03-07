"Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, yarın adanın kuzey ve güneyinde yürüyüşler gerçekleştirilecek. Yirminci yüzyıl dönemecindeki kadın işçi hareketlerinin anti-kapitalist ve feminist mücadelelerini onurlandırmak amacıyla ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın birçok örgütün katılacağı 8 Mart yürüyüşü düzenleniyor. Adanın kuzeyindeki yürüyüş, 40'tan fazla örgütün katılımıyla saat 17.30’da Kumsal Park’ta başlayacak. Buradan Meclis’e yürüyecek olan örgütlerin bir kısmı daha sonra Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan geçerek ara bölgeye gidecek. Ara bölgede PEO ve POGO ile buluşacak olan kortej, “Yeniden Birleşme, Eşitlik Ve Dayanışma İçin Hep Birlikte” başlıklı basın açıklamasını okuyacak.

İki toplumlu basın açıklamasına kuzeyden imza koyan örgütler şu şekilde:

Anonim Gençlik Örgütü

Bağımsızlık Yolu

Baraka Kültür Merkezi

Barış Derneği

BASIN-SEN

BES

BKP

CTP Kadın Örgütü

ÇAĞ-SEN

DAÜ-SEN

DEV-İŞ

Girne Düşünce Derneği

İnsan Hakları Platformu

Kadın Eğitimi Kolektifi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı

KTAMS

KTOEÖS

KTÖS

KTTB

Kuir Kıbrıs

Mülteci Hakları Derneği

Özgür ve Asi

Sol Hareket

YKP