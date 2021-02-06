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Yenierenköy'de 723 kişi aşılandı

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Yenierenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy bölgesinde COVID-19 aşılama sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulundu:
Yenierenköy'de 723 kişi aşılandı

Yenierenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy bölgesinde COVID-19 aşılama sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulundu:

Değerli bölge vatandaşlarım,

Beldemizde yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili sizleri bilgilendirmek isterim.

Yenierenköy Sağlık Merkezi'mizde şuana kadar bölgemizde 65 yaş üstü 468 vatandaşımız, 80 yaş üstü 166 vatandaşımız, 43 sağlık çalışanımız ve son aldığım bilgiye göre, salı gününden itibaren 65 yaş üstü 46 vatandaşımız aşılanmıştır. Toplam 723 vatandaşımızın Coronavac ( Covid-19 ) aşısının 1 dozu tamamlanmıştır. Bununla birlikte sağlık Merkezimizde aşılama çalışmaları devam etmektedir. Ekonomimizin ve sağlık sistemimizin tekrardan canlanması için toplumumuzun bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekmektedir dolasıyla tüm vatandaşlarımızın aşı yaptırması çok önemli ve elzemdir. Özelikle risk altında olan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımızın öncelikle kendi sağlıkları için bu aşıyı yaptırmaları gerekmektedir. Aşılama çalışmalarının hızlanabilmesi için muhtarlarımız ile yaptığımız 65 yaş üstü vatandaşımızın listelerini en kısa sürede sağlık merkezimize ileteceğiz. Böylelikle sağlık merkezimizde yapılacak veri karşılaştırması sayesinde kimlerin aşılanmadığını ve niçin aşı olmadıklarını sorgulayabiliriz. Aşılama çalışmasına katkı koyan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. Aşılama organizasyonunu üstlenen Yenierenköy Sağlık Merkezimizdeki sorumlu doktorumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Son olarak Sağlık Bakanlığımıza ve Anavatan Türkiye Cumhuriyetimize yürekten teşekkür ederim

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