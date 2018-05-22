Yerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Adaylar 29 Mayıs Salı günü Bayrak Radyosu’nda yayımlanan 18.30 haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimi uyarınca adaylık başvurularıyla ilgili iki duyuru yayımladı.

YSK, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylarının başvuruyla ilgili izleyeceği yolu şöyle duyurdu:

“Siyasal partilerin, aday listelerinde gösterilen adayların doğum yerlerini, doğum tarihlerini, anne - baba adı ve soyadlarını ilgili İlçe Seçim Kuruluna bildirmeleri ve başvuruları istenilen belgelerle yapmaları yasa gereğidir.

Aday olacak kişilerden temin edilecek, Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları. Polis karakter belgesi. Oy verme günü olan 24 Haziran 2018 tarihinden önce en az üç yıldan beri daim ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi. KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı kurula gösterilir). Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı kurula gösterilir).”



BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Bağımsız Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği adaylığı konusunda da şu duyuru yapıldı:

“Bağımsız adaylar başvurularını Anayasa ve Yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yaparlar. Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilirler. Polis karakter belgesi, oy verme günü olan 24 Haziran 2018 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi. KKTC Kimlik Kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir). Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı kurula gösterilir). Başvurular ile birlikte sunulması gereken bu belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir.

Siyasal partiler başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir. Bağımsız Belediye Başkan adaylarının, partilerin amblemine benzememek koşulu ile istedikleri işareti, aday gösterme tarihinden sonraki üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekmektedir.”



MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİ BAŞVURULARI

Yüksek Seçim Kurulu, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliklerine aday olmak isteyenlerle ilgili de duyuru yayımladı ve şu bilgileri paylaştı:



“Başvurular, bağımsız adayın Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılır. Başvuruların polis karakter belgesi, oy verme günü olan 24 Haziran 2018 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunu gösteren muhtar belgesi. KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir). Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir) yapılması yasa gereğidir.”



BAĞIMSIZ MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİ…

Başvurular bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi başvuru ile ilgili tüm belgelerin, adayın yazılı olarak yetkilendireceği herhangi bir kişi tarafından İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması şeklinde de yapılabileceğini bildiren YSK, duyurusunda şunları da kaydetti:



“Birden fazla bağımsız aday, ayni kişiyi tek tek veya toplu olarak, başvuruların, İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması için yetkilendirebilirler. Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilirler. Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir. Bağımsız adaylar başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir.”

