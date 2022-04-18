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Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığını açıkladı.
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirilerek sonuçların elde edildiğini kaydetti.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 4 numunede, 4’ü de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı. Yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Açıklamada, Türkmenköy sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait kerevizde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edileceği belirtildi.

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