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Yeşil Barış Hareketi:Harekete geçmekte geç kalıyoruz !

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Yeşil Barış Hareketi bir açıklama yayınladı
Yeşil Barış Hareketi:Harekete geçmekte geç kalıyoruz !

Yeşil Barış Hareketi bir açıklama yayınladı:

ÇEVRE İÇİN BÜGÜN HALA YAPABİLECEKLERİMİZ VARDIR:

HAREKETE GEÇMEKTE GEÇ KALIYORUZ !

  • MEVCUT ÇEVRE YASALARI İŞLETİLMİYOR
  • GÜNCELLEŞTİRİLMESİ GEREKEN ÇOK YASA VAR
  • İVEDİLİKLE EKSİK OLAN YASALAR ÇIKARILMALIDIR
  • ÇEVRE BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ, TEK BİR ELDEN YÖNETİLMELİDİR
  • DEVLET DEVLETİ CİDDİYE ALMALIDIR!

 

 

Yeşil Barış Hareketi, her yıl olduğu gibi, ülkemizdeki çevre sorunlarının yıllık değerlendirmelerini gerçekleştirerek, 2021 yılındaki mücadele hedeflerini belirlemiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında; Devletin, taşı ile toprağı ile tüm ülkenin korunmasından sorumlu olmasına rağmen, bu konuya yeteri kadar hassasiyet göstermediği ve yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediği gerçeği hala en büyük sorun olarak saptanmıştır. Çevre için hala harekete geçilmemesi sorunların geriye döndürülemez boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde insanların farkındalığının giderek artmasına rağmen, bu bilincin henüz olması gereken düzeye ulaşamamasına ve herkesin ayni bilinç düzeyinde olmamasına bağlı olarak çevre mücadelesinde her zaman gerektiği gibi etkili olunamamaktadır.

Tüm yurttaşları duyarlılığa, yetkilileri de derhal harekete geçmeye çağırmayı bir görev kabul ederek, ülkemizin çevre açısından acil sorunlarını bir kez daha dile getirip duyarlılık ve icraat talep ediyoruz. Adalet mekanizmasının çevre açısından hiç iyi çalışmadığı ülkemizde her gün kaybolan çevremiz yasal dayanaktan, devlet güvencesinden yoksun ve savunmasız durumda her gün saldırılara uğramaktadır.

Ülkemizde denetim yetersizliklerinden ve/veya eksikliklerinden dolayı Devlet her alanda önemli oranda saygınlığını kaybederken, bu olgunun giderek daha ciddi boyutlara doğru tırmanması ile çevre de bundan en acı bir biçimde nasibini almaktadır. 

Çevre yönetimi, herhangi bir Bakanlığın altında, sığıntı daire olmaktan kurtarılmalı ve teknik kadro ve yetkilerle donanımlı, “Özerk, siyasal iradeden uzak bir yapıya kavuşturulmalıdır”. 

Hareket ardından bazı önerilerde bulundu

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