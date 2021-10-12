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Yeşilırmak’ta Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

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Yeşilırmak’ta Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Yeşilırmak’ta Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yeşilırmak köyünde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

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