Yeşilırmak’ta Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yeşilırmak köyünde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Yeşilırmak köyünde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.