Yiğiter: 8 Mart, Kadınların İnsanca Yaşam Ve Eşitlik İçin Verdikleri Mücadele Ve Dayanışmanın Günüdür

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğu öne sürüldü.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, 8 Mart’ın kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, “Kadınlar olarak mücadelemizin temeli her türlü ayrımcılık ve cinsiyetçilikten arındırılmış eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünyayı kurmaktır. Kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında, Kıbrıs'ta federal çözüm, barış ve demokrasi mücadelesine de karalılıkla devam edeceğiz” dedi.