KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzur ve refahı için sürdürdüğümüz projeleri bizzat görmek için Güzelyurt’tayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ile imzaladıkları mutabakat zaptına işaret eden Yılmaz, “KKTC’de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, daha sonraki vadede 40 bin ton soğuk hava deposunun inşa edileceğini duyurmuştuk” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tesise ilişkin detayları da paylaştı.

“Güzelyurt’ta yarım kalan hastaneyi hızlıca tamamlayacağız”

Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne dikkat çeken Yılmaz, “Sağlığa dönük çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Güzelyurt’ta yarım kalan inşaatı hızlıca tamamlayacağız. Pazartesi günü de inşallah ihalesine çıkılacak” diye konuştu.

"Üreticinin yanındayız"

Yılmaz, “KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız. Üretici maliyetinin altında kalmamalı, tüketici de makul fiyatlarla ürünlerine ulaşabilmeli. Çiftçilerimize ilk defa bu sene arpa desteği sunduk. Daha etkin bir şekilde üretim yapmaları için bu desteği sunduk. İlk defa... Üreticilerimizi destekliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "Mutlu Barış Harekatı'nı bir kez daha anlıyoruz, takdir ediyoruz. Olmasaydı, Kıbrıs Türkü Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarıyla karşılaşabilirdi. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onlar sayesinde bir huzur ortamındayız" dedi.

Yılmaz, KKTC'ye olan desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.