  • BIST 10676.65
  • Altın 2418.603
  • Dolar 32.1985
  • Euro 34.8747
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Yılmaz: KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Yılmaz: KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz

KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzur ve refahı için sürdürdüğümüz projeleri bizzat görmek için Güzelyurt’tayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ile imzaladıkları mutabakat zaptına işaret eden Yılmaz, “KKTC’de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, daha sonraki vadede 40 bin ton soğuk hava deposunun inşa edileceğini duyurmuştuk” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tesise ilişkin detayları da paylaştı.

“Güzelyurt’ta yarım kalan hastaneyi hızlıca tamamlayacağız”

Yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne dikkat çeken Yılmaz, “Sağlığa dönük çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Güzelyurt’ta yarım kalan inşaatı hızlıca tamamlayacağız. Pazartesi günü de inşallah ihalesine çıkılacak” diye konuştu.

"Üreticinin yanındayız"

Yılmaz, “KKTC’nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız. Üretici maliyetinin altında kalmamalı, tüketici de makul fiyatlarla ürünlerine ulaşabilmeli. Çiftçilerimize ilk defa bu sene arpa desteği sunduk. Daha etkin bir şekilde üretim yapmaları için bu desteği sunduk. İlk defa... Üreticilerimizi destekliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "Mutlu Barış Harekatı'nı bir kez daha anlıyoruz, takdir ediyoruz. Olmasaydı, Kıbrıs Türkü Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarıyla karşılaşabilirdi. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onlar sayesinde bir huzur ortamındayız" dedi. 

Yılmaz, KKTC'ye olan desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şişede durduğu gibi durmadı... İçip, içip rahatsızlık verdiler: 3 tutuklu25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:06
  • İş yerinde kavga... Bir kişinin burnu kırıldı!25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:04
  • Sattığı evlerin parasını teslim etmedi, tutuklandı!25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:02
  • Asayiş ve trafik denetimleri: 7 tutuklu, 517 yasal işlem25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:00
  • 'Gufi' hakkında bilinmesi gerekenler...25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:59
  • Kıbrıs’ın tek zehirli yılanı Gufi hakkında bilmeniz gerekenler25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:49
  • Lefkoşa'da Yenişehir trafik ışıkları bölgesi yarın trafiğe kapalı olacak25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43
  • Genel Tarım Sigortası’na beyan için ek süre24 Mayıs 2024 Cuma 17:02
  • Sahte pasaport ile Güney'e geçerken yakalanmıştı: Olayla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi24 Mayıs 2024 Cuma 16:22
  • Çalıştığı iş yerinden 137 bin TL çalan Muhammed Yıldırım teminata bağlandı24 Mayıs 2024 Cuma 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti