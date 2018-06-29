YKP: “Şimdi o sokaklarda yürümeye devam etme zamanıdır”

"24 Haziran yerel seçimleri tamamlandı. Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP üyeleri de yer alacak…

Gülay Kaşer, Devran Öztunç ve Murat Kanatlı Lefkoşa Belediye Meclisi’ne, Ulus Irkad Mağusa Belediye Meclisi’ne, Osman Höyük ise Çatalköy Belediye Meclisi’ne seçildi. Seçilen YKP’liler, Belediye Meclisleri’nde emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı, katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için mücadele edecek, toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklardır.

Yaşadığımız yerlerin orda yaşayanlar tarafından yönetilmesi için gerek mahalle/bölge forumlarının yapılması, gerekse demokratik kitle örgütlerinin öneri, fikir ve sorunlarının ilgili karar alma mekanizmalarına taşınması için çalışacağız. Geçmiş yıllarla ilgili bir türlü gerçekleştirilemeyen hesap sorulabilir ve şeffaf bir yönetim için elimizde ne gelirse yapacağız. Tüm bunları yaparken, aynı zamanda halkın yararına olan, emek, ekolojist, anti-militarist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü yükselten fikirleri destekleyeceğiz. Alınacak tüm kararlarımızı mümkün olan en geniş kesimlerle almaya çalışacağız.

Başka bir siyasetin mümkün olduğuna inanıyoruz, Belediye Meclislerindeki temsiliyetimizle bunu pratikte hayata geçireceğiz!

Bunlar yanında yerel seçimlere katılım oranlarına baktığımızda, temsili demokrasinin itibar kaybının devam ettiğini rahatlık gözlemleyebiliriz. Sandığa gitmeyenlerin oranı oldukça yüksektir. Sandığa gitmeyenler, rejime güvenmediklerini, seçeneklerin ciddi alternatif yaratma ihtimali bulunmadığını ve özellikle belediye başkanlarına yönelik ciddi bir beklentilerinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Politik gerekçelerle, rejime karşı bir tavır olarak sandığa gitmeyenleri de selamlarız…

Şimdi, katılımcı demokrasiyi sokakta, pratikte, hep birlikte hayata geçirmek için yola koyuluyoruz…

Bu süreçte başka siyaset mümkün olduğuna inanan herkesi selamlarız…

Şimdi başka bir Lefkoşa, Mağusa, Çatalköy için hep birlikte çalışma zamanı, herkese bu sürece katılım çağrısı yaparız…

Yalnız Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy değil diğer bölgelerde de Belediye Meclisi izleme komisyonları, gölge belediye meclisleri ile yerel yönetimlerdeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede gelecek hafta önce YKP Genel Merkezinde sonrasında da yerellerde hem kendi içimizde hem de diğer örgütlerle bir araya gelerek bütünlüklü yol haritamızı belirleyeceğiz…

Çeşitli bölgelerde ortak listede çalıştığımız yerellerdeki TDP’li ve CTP’li dostlara da teşekkür ederiz… Yola çıkarken belirttiğimiz gibi yerellerdeki ortak mücadele niyetimiz, 24 Haziran’a kadar değil, sonrasını da kapsamaktadır, bu kararlılıkla belirleyeceğimiz yol haritalarında bunların nasıl devam edeceğini de belirleyeceğiz. Şimdi, 4 yıl sonra yapılacak yerel seçimler için bugünden çalışmaya başlama zamanıdır.

Şimdi sokaklarda, başka bir siyasetin mümkün olduğunu hayata geçirmek için yürüme zamanı..."